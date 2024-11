Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zeugensuche nach Brand + Einbruch in Obsthof + Zeuge gesucht, der Zettel hinterlassen hat

Friedberg (ots)

Nidda: Zeugensuche nach Brand

Die Kriminalpolizei Wetterau ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung, nachdem am Samstag, 9. November, aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer in einem Gebäudekomplex in der Bahnhofstraße ausbrach. Bisherigen Ermittlungen zufolge entstand der Brand gegen 14.40 Uhr im Erdgeschoss der Lagerhalle im Innenhof und breitete sich im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl aus. Feuerwehrkräfte aus Nidda löschten das Feuer, Personen wurden nicht verletzt. Das zum Komplex gehörende Wohnhaus steht derzeit leer. Es entstand ein geschätzt 20.000 Euro hoher Schaden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt? Wem sind in letzter Zeit Personen an oder in dem leerstehenden Haus aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Friedberg- Ockstadt: Einbruch in Obsthof

Mit mehreren hundert Euro machten sich Diebe aus dem Staub, nachdem sie in den Obsthof in der Ober-Wöllstädter-Straße eingebrochen waren. Zwischen Sonntag, 10. November, 10 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt und verursachten dabei einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Die Kripo Wetterau sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/3010).

Büdingen: Zeuge gesucht, der Zettel hinterlassen hat

Der Halter eines schwarzen Audi A6 kam am Freitag, 8. November, zu seinem in der Eberhard-Bauner-Allee geparkten PKW zurück und fand einen Zettel am Auto hängend. Darauf stand der Hinweis auf ein anderes Fahrzeug, das den Audi touchiert hatte und anschließend weitergefahren war. Der Halter stellte zudem einen Schaden Audi fest, der auf etwa 250 Euro geschätzt wird. Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine 76-Jährige aus Büdingen mit ihrem PKW den Audi touchiert und sich danach entfernt hatte. Offenbar war sie zuvor noch ausgestiegen und hatte aber keinen Schaden feststellen können. Die Polizei in Büdingen bittet nun den Zeugen, der den Zettel hinterlassen hat, sich zu melden (Telefonnummer 06042/96480).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell