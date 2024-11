Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Bargeld und Schmuck erbeutet + Einbrecher klettern auf Wintergarten + Terrassentür aufgebrochen + Einbruch in Erdgeschosswohnung + Zeugen nach Unfallflucht gesucht + 19.000 EUR Schaden bei Unfall +

Friedberg (ots)

Wöllstadt: Bargeld und Schmuck erbeutet

In den Stunden zwischen 14:30 Uhr und 20:00 Uhr beschädigten Einbrecher am Dienstag (12.11.2024) ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Rheinstraße in Nieder-Wöllstadt. Durch dieses stiegen die Täter in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Karben: Einbrecher klettern auf Wintergarten

Vermutlich über das Dach eines Wintergartens gelangten Einbrecher am Dienstag (12.11.2024) zu einem Fenster im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Okarben. Die Täter öffneten das Fenster und drangen so in das Wohnhaus in der Saalburgstraße ein. Zu gestohlenen Gegenständen liegen bislang noch keine Angaben vor. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 08:30 Uhr bis 20:10 Uhr. Die Friedberger Kripo bittet Zeugen, die die Tat, verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Karben: Terrassentür aufgebrochen

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Dienstag (12.11.2024) in der Straße "Bindweidgraben" in Burg-Gräfenrode. In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:15 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam über die Terrassentür in das Wohnhaus ein und durchsuchten sämtliche Räume. Dabei ließen sie unter anderem Schmuck und Bargeld mitgehen. Zeugenhinweise können unter Tel.: 06031 6010 an die Kriminalpolizei in Friedberg übermittelt werden.

Bad Nauheim: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Über eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite eines Mehrfamilienhauses in der Burgallee gelangten Einbrecher am Dienstag (12.11.2024) in die dortige Erdgeschosswohnung. Sie durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und erbeuteten Uhren und Schmuck. Die Kriminalpolizei fragt daher: Wer hat die Tat im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 18:10 Uhr beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeug aufgefallen? Hinweise nimmt die Kripo Friedberg telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Büdingen: Fensterscheibe hält

Auf einen roten Mazda 3 hatte es am Montag (11.11.2024) ein Unbekannter in Büdingen abgesehen. In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr versuchte er eines der hinteren Dreiecksfenster gewaltsam zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Der Mazda parkte in der Straße "Am Kreischborn" in Höhe der Hausnummer 30. Zeugen können sich an die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 wenden.

Bad Vilbel: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Bad Vilbeler Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen (08.11.2024) gegen 07:35 Uhr an der Kreuzung Homburger Straße / "Am Stock" ereignete. Eine 14-jährige Radfahrerin befuhr die Homburger Straße aus Richtung Bad Vilbel kommend. An der Ecke zur Straße "Am Stock" hielt sie an, um den Fahrzeugen, die aus dieser Straße kamen, die Vorfahrt zu gewähren. Ein weißer Kleinwagen touchierte beim Abbiegen die Radfahrerin am Fuß, setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Bad Vilbel fort. Die Radfahrerin trug leichte Verletzungen davon. Das Kennzeichen des weißen Kleinwagens soll mit der Kreiskennung "FB" begonnen haben. Geführt wurde das Fahrzeug von einer circa 30 Jahre alten Frau mit schulterlangem braunem Haar. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug oder die Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten mit der Polizeistation Bad Vilbel Kontakt aufzunehmen (Tel.: 06101 54600).

Bad Nauheim: 19.000 EUR Schaden bei Unfall

Ein 18-Jähriger aus Echzell befuhr am Dienstagabend (12.11.2024) kurz vor 22:00 Uhr mit seinem Citroen die Frankfurter Straße in Bad Nauheim. Nach ersten Erkenntnissen übersah er beim Linksabbiegen in die Bahnhofsallee den entgegenkommenden BMW X4 eines 52-jährigen Friedbergers. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Bei dem Unfall erlitt ein 64-jähriger Beifahrer im BMW leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 19.000 EUR geschätzt.

Rosbach: Rüttelplatte und Stampfer gestohlen

Zwischen Freitag (08.11.2024), 17:00 Uhr und Samstag (09.11.2024), 08:00 Uhr knackten Unbekannte einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Carl-Benz-Straße in Ober-Rosbach. Sie ließen eine Rüttelplatte und einen Stampfer im Wert von etwa 4.000 EUR mitgehen. Hinweise nimmt die Friedberger Polizeistation (Tel.: 06031 6010) entgegen.

