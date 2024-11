Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Trickdieb greift ins Portemonnaie + Opel zweimal zerkratzt +

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Trickdieb greift ins Portemonnaie

Am Donnerstag (14.11.2024) bat ein unbekannter Mann einen 67-Jährigen aus dem Landkreis Kusel (Rheinland-Pfalz) auf dem Gehweg im Ernst-Ludwig-Ring in Bad Nauheim um einen Geldwechsel. Der 67-Jährige öffnete sein Portemonnaie und kam dem Wechselwunsch nach. Während des Geldwechsels und des damit verbundenen Gesprächs nahm der Unbekannte unbemerkt mehrere Geldscheine aus dem Portemonnaie. Das Fehlen des Geldes bemerkte der Rheinland-Pfälzer erst danach. Der Unbekannte wird als etwa 35 Jahre alt, mit dunklem Teint und kurzen, schwarzen, glatten Haaren beschrieben. Er sei gepflegt gewesen und habe einen blauen Pullover, eine schwarze Stoffjacke und eine Jeans getragen. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder denen eine Person aufgefallen ist, auf die die genannte Beschreibung zutrifft, werden gebeten sich mit der Friedberger Kripo in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Büdingen: Opel zweimal zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Montag (11.11.2024), 22:20 Uhr und Mittwoch (13.11.2024), 13:20 Uhr zerkratzte ein Unbekannter in Eckartshausen den Lack auf der Fahrerseite eines grauen Opel Corsa. Das Fahrzeug parkte in der Straße "Unterpforte" in Höhe der Hausnummer 17. An gleicher Örtlichkeit beschädigte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Donnerstag (14.11.2024), 22:30 Uhr und Freitag (15.11.2024), 06:40 Uhr auch den Lack auf der Beifahrerseite des Opels. Die Polizeistation Büdingen ermittelt und nimmt Hinweise unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

