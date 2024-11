Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Straßenbahn - PM Nr. 2

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr im Bereich der Haltestelle Pilgerhaus in Weinheim-Lützelsachsen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn. Ein 57-jähriger Mann überquerte in diesem Bereich, trotz rotzeigender Lichtzeichenanlage, den Gleisbereich der Haltestelle. Hierbei wurde er von einer einfahrenden Straßenbahn erfasst und mehrere Meter im Gleisbett mitgeschleift. Nach der unmittelbar eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Mann durch herbeieilende Passanten unter der Straßenbahn hervorzogen werden. Der 57-Jährige wurde durch den Zusammenprall schwer, jedoch glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme durch Beamte des Verkehrsdienstes Heidelberg, blieb der Straßenbahnverkehr in beide Richtungen für ca. 1,5 Stunden gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Berufsfeuerwehr Mannheim mit am Unfallort eingesetzt.

