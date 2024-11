POL-MA: Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis): Verkehrsunfall mit Straßenbahn - PM Nr. 1

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Derzeit befinden sich Polizei und Rettungsdienst in der Rohrbacher Straße in Leimen im Einsatz, weshalb es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Die RNV hat aufgrund des Polizeieinsatzes den Straßenbahnverkehr in unmittelbarer Nähe bis auf Weiteres eingestellt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Nach ...

