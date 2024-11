Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Ludwigshafen: Verfolgungsfahrt mit anschließendem Verkehrsunfall

Mannheim/Ludwigshafen (ots)

Am Samstagmorgen, den 02.11.2024, gegen 02:25 Uhr, sollte ein 32-jähriger Fahrzeugführer in Mannheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da er mehrere rote Ampeln überfuhr. Der Fahrer missachtete die Aufforderung zum Anhalten und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ludwigshafen. Auf der Bundesstraße 44 verunfallte das Fahrzeug und der Fahrer versuchte anschließend seine Flucht fußläufig fortzusetzen. Hierbei konnte er durch Polizeikräfte festgenommen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Fahrzeug und sein Führerschein wurden sichergestellt.

Personen, die durch den Fahrzeugführer gefährdet wurden oder die sachdienliche Hinweise angeben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu kontaktieren.

