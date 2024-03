Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Mit Kraftrad gestürzt

Am Dienstag erlitt ein Rollerfahrer bei einem Sturz in Riedlingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 12.25 Uhr. Ein 16-Jähriger war mit seinem Roller in der Industriestraße unterwegs. Hierbei fuhr er wohl aufgrund eines Fahrfehlers gegen die Bordsteinkante und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Roller wird auf 500 Euro geschätzt.

