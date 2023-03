Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Tatverdächtige nach Raubüberfällen in Rommerskirchen festgenommen

Rommerskirchen (ots)

Mit unseren Pressemeldungen vom 08.02.2023, 14:34 Uhr und vom 13.02.2023, 13:52 Uhr berichteten wir über einen Überfall auf einen Lebensmitteldiscounter und einen versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle. Nun haben Ermittler den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Links zu den ursprünglichen Pressemeldungen:

Unbekannter überfällt Lebensmitteldiscounter - Kripo bittet um Hinweise aus der Bevölkerung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5436535

Mann flüchtet nach versuchtem Raub auf Tankstelle https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5440003

Nach dem versuchten Raubüberfall am Samstagabend (11.02.) auf die Tankstelle an der Venloer Straße waren mehrere Hinweise auf den 22 Jahre alten Mann aus Rommerskirchen bei der Kripo eingegangen. Bei der Tat hatte ein mit FFP2-Maske und Sonnenbrille maskierter Mann einen Angestellten mit Pfefferspray leicht verletzt und war dann ohne Beute geflüchtet.

Am späten Donnerstagabend (09.03.), gegen kurz nach 23:00 Uhr, konnte der Tatverdächtige von Einsatzkräften vorläufig festgenommen werden.

Den Ermittlern liegen Hinweise vor, dass er auch für einen Überfall auf einen Lebensmitteldiscounter am Dienstagabend (07.02.), gegen 20:40 Uhr, an der Bahnstraße verantwortlich ist. Bei der Tat hatte ein Unbekannter eine Angestellte mit einem Pfefferspray bedroht und aus der Kasse die Herausgabe der Geldscheine erzwungen.

Darüber hinaus soll der Festgenommene den Lebensmitteldiscounter an der Bahnstraße am Samstag (25.02.), gegen kurz vor 21:00 Uhr, gemeinsam mit einem zwischenzeitlich ebenfalls ermittelten Mittäter ein zweites Mal überfallen haben. Zwei maskierte und mit einem Messer und einem Elektroschocker bewaffnete Männer hatten kurz vor Ladenschluss die Herausgabe der Tageseinnahmen erzwungen. Über die Tat war aus ermittlungstaktischen Gründen bislang nicht berichtet worden.

In seiner Vernehmung räumte der Mann die Vorwürfe ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 22-Jährige am Freitag (10.03.) beim Amtsgericht Mönchengladbach vorgeführt. Der zuständige Richter erließ Haftbefehl gegen den Rommerskirchner und ordnete die Untersuchungshaft an.

Bei seinem Mittäter handelt es sich um einen 24 Jahre alten Mann. Er stellte sich am Samstagabend (11.03.) bei der Kriminalpolizei in Neuss und gestand seine Beteiligung an dem Überfall. Der ebenfalls aus Rommerskirchen stammende Mann wurde am Sonntag (12.03.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Mönchengladbach vorgeführt. Ein Richter erließ zwar einen Haftbefehl gegen ihn, setzte diesen aber gegen eine Meldeauflage bei der Polizei wieder außer Vollzug.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 12 übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell