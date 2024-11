POL-MA: Mannheim-Käfertal: 44 Fahrzeuge mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Weinheim (ots) - Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:45 Uhr, kontrollierte eine Streife in der Viernheimer Straße in Weinheim einen 34-jährigen Fahrer und seinen VW Passat. Die routinemäßige Verkehrskontrolle brachte mehrere gravierende Verstöße ans Licht: die Zulassungsstempel waren entstempelt und die ...

mehr