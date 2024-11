Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Brand auf der B291/L723- Verkehrssperrungen aufgehoben -- PM Nr. 2

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5899964

geriet in den frühen Abendstunden des heutigen Freitages ein Pkw (BMW 318 I) aus bislang noch unbekannten Gründen, auf der B291/L723 in Höhe Walldorf, in Brand. Die Brandbekämpfungsmaßnahmen wurden zeitnah und erfolgreich durch die alarmierte Feuerwehr vorgenommen. Jedoch brannte das kurz zuvor in Vollbrand geratene Fzg. vollständig aus. Zum eingetretenen Sachschaden liegen derzeit keine Informationen vor.

Die eingeleiteten Verkehrssperrungsmaßnahmen konnten letztlich gegen 21:05 Uhr wieder aufgehoben werden.

