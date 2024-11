Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB5

Hemsbach

Weinheim: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, Pressemitteilung Nr.1

Mannheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall gegen 15:10 Uhr mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, ist auf der BAB 5 zwischen Hemsbach und dem Kreuz Weinheim der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heidelberg gesperrt. Der Verkehr wird über den rechten Fahrstreifen am Unfall vorbeigeleitet. Polizei und Rettungsdienst sind an der Unfallstelle eingesetzt. Inwiefern Personen verletzt wurden, ist derzeit noch unklar. Es wird nachberichtet.

