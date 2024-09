Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern gegen 09:40 Uhr kam es in der Straße "Seilerbahn" zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Fahrerin eines VW Up bog nach links in die Kokenmühlenstraße ein, als ihr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Mercedes-Benz in schwarz aus dieser Straße entgegenkam. Da der Fahrer des Mercedes nicht hielt, um sie passieren zu lassen, setzte sie ihren Pkw zurück. Hierbei touchierte sie einen mittlerweile hinter ihr stehenden Toyota Yaris einer 27-Jährigen. Der Fahrer des Mercedes-Benz setzte seine Fahrt fort. Zeugen, insbesondere der Fahrer des Mercedes-Benz, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

