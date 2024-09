Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Zeugen nach beschädigtem Audi Q7 gesucht

Twist (ots)

Am Mittwoch zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr ist es in der Franziskusstraße in Twist zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Verursacher fuhr mit seinem weißen Pkw vermutlich beim Ein-/Ausparken gegen einen dort abgestellten schwarzen Audi Q7 und beschädigte diesen. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden welcher auf etwa 2000 Euro geschätzt wird zu kümmern. Der Unfallverursacher oder Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer: 05931-9490 zu melden.

