POL-EL: Lingen - Bei Unfall leicht verletzt

Neuenhaus (ots) - Bereits am vergangenen Freitag kam es in der Zeit von 17:50 Uhr bis 18:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dr.-Picardt-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Mercedes-Benz. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden ...

