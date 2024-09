Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Ein unvergesslicher Konzertabend: Filmmusik in Harmonie und Einklang mit dem Polizeiorchester Niedersachsen, Susan Albers und der Big Band der Friedensschule

Lingen (ots)

Bereits zum dritten Mal reiste das Polizeiorchester Niedersachsen aus Hannover an, um den Zuhörer*innen einen fulminanten und unvergleichbaren Abend zu bescheren. Mit im Gepäck hatten sie dieses Mal die Sängerin Susan Albers aus Lingen und erneut die Big Band der Friedensschule. Vor fast ausverkauftem Haus im Theater an der Wilhelmshöhe sorgte bereits zu Beginn die erst 14-jährige Schülerin Johanna Gutwin mit ihrer Stimme für Aufsehen, als sie mit der Big Band der Friedensschule im Rücken den Song "Easy on me" von Adele sang. Das Polizeiorchester Niedersachsen unter der Leitung von Björn Vüllgraf begeisterte bis zur Pause mit Stücken aus E.T. der Außerirdische, Harry Potter, Forrest Gump, sowie der Serie Babylon Berlin und führte damit durch 35 Jahre Filmgeschichte. Mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrer beeindruckenden Bühnenpräsenz zog Susan Albers nach der Pause das Publikum in ihren Bann. Durch ihre charismatische Ausstrahlung, einer emotionalen Tiefe und der Unterstützung des Orchesters berührte sie insbesondere mit dem Song "I will always love you" von Whitney Houston die Herzen der Zuhörer*innen. Spätestens aber durch die Präsenz ihrer Stimmengewalt, die sie bei dem Song "Proud Mary" von Tina Turner in voller Breite präsentierte, hielt es niemanden im Publikum mehr ruhig in den Sitzen. "Das sorgte für Gänsehaut am Stück und vollen Hochgenuss zugleich" meinte Frau Nicola Simon, Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, die an dem Abend gemeinsam mit der Co-Moderatorin, Ronja Bengtsson und dem Co-Moderator, Maximilian "Maxi" Wittler von der Friedensschule durch das Programm führte. Ronja und Maxi stellten in ihrer Moderation noch einmal deutlich heraus, dass es sich um ein Benefizkonzert unter dem Leitspruch "Polizeischutz für die Demokratie" handelt, dessen Erlös gespendet wird. So stellten sie bereits zwei Organisationen stellvertretend für weitere Spendenempfänger vor. Die Beratungsstelle Hobbit und die Teddystiftung, die sich am Abend im Foyer präsentierten, freuten sich sehr über die Unterstützung. Ebenfalls bedankte sich Frau Simon bei der Mercator-Stiftung, die für den Abend Gelder zur Verfügung stellte. Noch bevor das Polizeiorchester Niedersachsen und Susan Albers das Publikum mit einer erstklassigen Zugabe verabschiedeten, nutzten die Schüler*innen der Friedensschule die Gelegenheit und überreichten ihrer Patin, Frau Simon, als Dankeschön ein Geschenk: Ein Grundgesetz aus Stein. Ein Abend voller Musik, Emotionen und Gänsehaut ging zu Ende. Die beeindruckenden Darbietungen des Polizeiorchesters Niedersachsen, der Big Band der Friedensschule und der außergewöhnlichen Sängerin Susan Albers ließen das Publikum in Lingen begeistert zurück. Die Kombination aus stimmungsvoller Filmmusik, mitreißenden Songs und dem engagierten Einsatz für den guten Zweck machte dieses Konzert zu einem besonderen Erlebnis. "Es ist beeindruckend zu sehen, wie Musik, Engagement und Zusammenhalt einen so wunderbaren Abend schaffen können. Das heutige Konzert zeigt, dass wir gemeinsam viel bewegen und Gutes tun können", resümiert Frau Simon sichtlich bewegt.

