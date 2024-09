Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fußgänger durch Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Gestern um 8 Uhr kam es im Bereich der Bahnhofsunterführung an der Kaiserstraße/Bernd-Rosemeyer-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr die Unterführung aus Richtung Kaiserstraße kommend. Er übersah einen 76-jährigen Fußgänger, der sein Fahrrad in Richtung der Aufzüge schob. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Fußgänger schwer verletzte. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Noch vor Eintreffen der Polizei verließ der unbekannte Radfahrer den Unfallort, ohne zuvor die erforderlichen Daten auszutauschen. Zeugen, und insbesondere der unbekannte Radfahrer, werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell