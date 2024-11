Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verbaler Streit artet aus und führt zu mehreren Straftaten

Heidelberg (ots)

Im Heidelberger Pfaffengrund artete am gestrigen Donnerstagmittag, kurz vor 16:00 Uhr, ein verbaler Streit aus. Hierbei drohte ein deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stehender 30-jähriger Mann einem 54-Jährigen mit einem größeren Steinbrocken. Im Verlaufe des Streitgespräches wurde der 54-Jährige dann auch noch von dem 30-jährigen Aggressor mittels mehreren kleineren Steinen beworfen und leicht verletzt. Durch den Steinbewurf nahm auch der Pkw des geschädigten Mannes an der Windschutzscheibe, der Scheibe der Fahrer- und der hinteren Mitfahrertüre, Schaden. Während der Sachverhaltsaufnahme der hinzugerufenen Streife fing der Aggressor auch noch an die Beamten mit Ausdrücken der Gossensprache zu beleidigen. Kurz darauf durfte der alkoholisierte Mann die Beamten zum Polizeirevier begleiten. Den 30-jährigen Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

