Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der L723 zwischen Wiesloch und Rauenberg - PM Nr. 2

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach dem Verkehrsunfall auf der L723, zwischen Wiesloch und Rauenberg, ist die Unfallaufnahme vor Ort mittlerweile abgeschlossen, die Unfallstelle wurde geräumt und die Fahrbahn wieder freigegeben. Der 19-jährige Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr im weiteren Verlauf den Grünstreifen neben der Hauptfahrbahn. Das Fahrzeug geriet hierbei ins Schleudern und kollidierte anschließend mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde vorsorglich mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug (ein Seat) entstand Totalschaden, es musste mittels einer Fachfirma abgeschleppt werden. Durch die Unfallaufnahme war die L723 für ungefähr eine Stunde teilweise gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet. Warum der Fahrzeugführer von der Fahrbahn abkam ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell