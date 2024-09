Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erfreuliches Ergebnis bei Schulwegkontrollen

Anhausen und Raubach (ots)

Am Montagmorgen führten Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus an der Braunsburggrundschule in Anhausen und vor dem Kindergarten und der Grundschule in Raubach Schulwegkontrollen durch.

Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Die Ergebnisse der Kontrollen waren sehr erfreulich. Es sind keinerlei Verstöße festgestellt worden.

Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang für die Verkehrssicherheit der beförderten Kinder weitere Kontrollen an Kindertagesstätten und an Schulwegen an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell