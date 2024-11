Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verängstigte Katze an Polizeistreife übergeben

Mannheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, übergab eine aufmerksame Bürgerin im Quadrat G 7 einer vorbeifahrenden Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt eine verängstigte Katze, die ihr zuvor zugelaufen sei. Die Beamten nahmen das Tier an sich und brachten es zu hiesiger Dienststelle um das Auslesen des Chips durch die Polizeihundestaffel zu veranlassen. Leider stellte sich heraus, dass die Katze nicht gechippt war. Bei der Katze handelt es sich vermutlich um eine Britisch-Kurzhaar-Katze, ein Weibchen, weißes Fell mit braunen Ohren und einem braun-schwarzen Ringelschwanz. Ein Polizeibeamter nahm die junge Katzendame vorerst in Obhut; die zuständigen Stellen, darunter das Fundbüro Mannheim und das örtliche Tierheim wurden zudem in Kenntnis gesetzt. Personen, die Hinweise auf den Besitzer der Katze geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/12580 an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu wenden.

