Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Stormarn/Ostholstein - Bad Schwartau

MEDIENEINLADUNG

Lübeck (ots)

PRESSEEINLADUNG zur Auftanktveranstaltung "RESPEKT FÜR RETTER"

Datum: Donnerstag, 12. September 2024

Uhrzeit: 13 Uhr Ort: Feuerwehr Bad Schwartau (Fünfhausen 3, 23611 Bad Schwartau)

Worum geht es?

Polizei- und Rettungskräfte sind ständig bereit und im Einsatz, um anderen in Notsituationen zu helfen. Doch verbale Beleidigungen und Bedrohungen bis hin zu gezielten Behinderungen von Einsatzfahrzeugen oder sogar gewalttätige Übergriffe stören zunehmend die Einsätze und belasten unsere Retterinnen und Retter.

Deshalb haben die beiden Kreise Ostholstein und Stormarn gemeinsam mit den Stiftungen der Sparkasse Holstein sowie der Bürger-Stiftung Ostholstein und der Bürger-Stiftung Stormarn die Aktion "Respekt für Retter" ins Leben gerufen. Ziel ist es, die (oft ehrenamtlich tätigen) Einsatzkräfte bei ihrer lebenswichtigen Arbeit zu unterstützen und ihnen Respekt, Wertschätzung und Dank entgegenzubringen.

Zahlreiche Firmen, Organisationen und Gemeinden in den beiden Kreisen unterstützen die Kampagne, indem sie ebenfalls Danke sagen und ihren persönlichen Respekt für Retterinnen und Retter öffentlich bekunden. So sind unter anderem der Kreisbauernverband, die Kreissportverbände sowie der Kinderschutzbund beider Kreise, der Hansa-Park sowie Edeka und Famila und viele andere mehr als ideelle Unterstützer und Multiplikatoren mit an Bord.

Auch über die Grenzen der beiden Kreise hinaus trifft die Kampagne bereits auf Zuspruch: So wird neben den Landräten Timo Gaarz und Dr. Henning Görtz - auch Frau Dr. Sabine Sütterlin-Waack, Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein bei der Auftaktveranstaltung anwesend sein und ein Grußwort sprechen.

Nach Vorstellung der Kampagne und Grußworten gibt es für Pressevertreterinnen und Pressevertreter Gelegenheit für Interviews und Fotos.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um eine formlose Anmeldung bis zum 11.09.2024, 12:00 Uhr per E-Mail an: kommunikation@spkstholstein.de

