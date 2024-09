Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Heiligenhafen

Täter nach Raub gesucht

Lübeck (ots)

Am späten Mittwochabend (04.09.24) kam es in der Innerstadt von Heiligenhafen zu einer Raubtat. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige erbeuteten unter Nutzung eines Messers den Rucksack eines Mannes, der sich gerade zu Fuß auf dem Nachhauseweg befand. Der Geschädigte erlitt eine Kopfverletzung. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 21:55 Uhr war ein 49 Jahre alter Ostholsteiner auf dem Weg von seiner Arbeitsstelle nach Hause. In der Straße "Thulboden" wurde er plötzlich und unvermittelt von zwei vermummten Männern von hinten attackiert.

Der 49-Jährige ging in diesem Zusammenhang zu Boden. Einer der Tatverdächtigen entriss dem Opfer seinen auffällig roten Rucksack und seine Umhängetasche, in denen sich unter anderem Bargeld befand. In einem Moment der Gegenwehr zückte der andere tatverdächtige Mann ein Messer und verletzte den Ostholsteiner damit am Kopf.

Im Anschluss flohen die beiden Tatbeteiligten mit den erbeuteten Gegenständen zu Fuß über die Straße "Thulboden" in Richtung Kreisverkehr Wilhelmsplatz und ließen ihr Opfer zurück.

Trotz der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Flüchtigen nicht mehr angetroffen werden. Die Kopfverletzung des Geschädigten wurde in der Zwischenzeit in einer umliegenden Klinik ambulant versorgt.

Die Kriminalpolizei in Oldenburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes aufgenommen und sucht vor diesem Hintergrund aktuell nach Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.

Die Tatverdächtigen konnten von dem Geschädigten als männlich und mit sportlicher Statur beschreiben werden. Bekleidet waren die Angreifer mit dunkler Kleidung und Handschuhen. Beide trugen Kapuzen und die Gesichter waren mit Schals oder Tüchern verdeckt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Oldenburg i. H. unter der Rufnummer: 04361-10550 oder per E-Mail an: Oldenburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell