Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streifenbesatzung stellt schwerwiegende Mängel bei Fahrzeugkontrolle fest - Weiterfahrt untersagt

Weinheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:45 Uhr, kontrollierte eine Streife in der Viernheimer Straße in Weinheim einen 34-jährigen Fahrer und seinen VW Passat. Die routinemäßige Verkehrskontrolle brachte mehrere gravierende Verstöße ans Licht: die Zulassungsstempel waren entstempelt und die HU-Plakette war seit 11 Monaten abgelaufen. Eine weitergehende Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug vor über einem Jahr auf den Beschuldigten, allerdings mit anderen, als den nun am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen, zugelassen wurde. Aufgrund diverser Mängel erfüllte der VW Passat jedoch im Januar 2024 nicht die gesetzlichen Anforderungen für den Straßenverkehr und wurde deshalb bereits durch die Behörde außer Betrieb gesetzt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug und beschlagnahmten die dazugehörigen Fahrzeugschlüssel. Bei ihren Ermittlungen stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann bereits mehrfach in der Vergangenheit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gelangte, offensichtlich jedoch nichts daraus lernte. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

