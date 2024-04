Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrüche in Kellerräume

Bocholt (ots)

Unbekannte sind in Bocholt in den vergangenen Tagen an der Messingstraße in die Keller mehrerer Wohnhäuser eingebrochen. In mehreren Fällen entwendeten die Täter Zubehör von Pedelecs. Es liegt folgende Beschreibung zu zwei Tatverdächtigen vor: beide circa 1,80 Meter groß, einer bekleidet mit einer grünen Jacke, einer dunklen Jeans sowie dunklen Schuhen mit roten Schnürsenkeln und einer hellen Kappe, der andere trug eine helle Jacke mit schwarzen Applikationen im Hals- und Schulterbereich und Kapuze sowie eine blaue Jeans. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

