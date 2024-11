Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus + Einstieg durch gekipptes Fenster + Scheibe am Polizeiposten beschädigt + Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht + Rehkitz gebissen + u.v.m.

Friedberg (ots)

Friedberg: Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Gegenüber einem Senior aus Friedberg gab sich eine Anruferin am Freitagmorgen (15.11.2024) als Mitarbeiterin von dessen Hausbank aus. Die Anruferin erklärte dem Mann, dass er seine Bankkarte abgeben müsse. Am Montag würde ihm dann eine neue Karte zugestellt. Nach dem Telefonat händigte der Friedberger seine Bankkarte gegen 10:00 Uhr in der Kettelerstraße an einen Abholer aus. Dem Senior kamen kurz danach Zweifel an der Geschichte, sodass er seine Hausbank kontaktierte. Hierbei flog der Schwindel auf. Die Bank veranlasste die Sperrung der Karte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Täter jedoch bereits 1.400 EUR vom Konto des Mannes abgehoben. Der Abholer wird als circa 40 - 45 Jahre alt, etwa 168 cm groß und mit kurzen dunkelbraunen Haaren beschrieben. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe ein Hemd getragen. Zeugen, denen ein solcher Mann in der Kettelerstraße aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Karben: Einbrecher erbeuten Schmuck

Zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr drangen Einbrecher am Freitag (15.11.2024) in ein Einfamilienhaus im Pappelweg in Karben ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und ließen Schmuck mitgehen. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen können sich telefonisch unter 06031 6010 an die Friedberger Kripo wenden.

Friedberg: Einstieg durch gekipptes Fenster

Vermutlich durch ein gekipptes Kellerfenster stiegen Einbrecher am Freitagabend (15.11.2024) in ein Einfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Bruchenbrücken ein. Die Täter nutzten dabei die Abwesenheit der Hausbewohner im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 20:25 Uhr aus. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld und Schmuck. Unter der Telefonnummer 06031 6010 können sich Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung setzen.

Bad Nauheim: Scheibe am Polizeiposten beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag (15.11.2024), 16:00 Uhr und Montag (18.11.2024), 07:00 Uhr eine Fensterscheibe des Polizeipostens in Bad Nauheim. Das beschädigte Fenster liegt zur Mittelstraße hin. Hinweise nimmt die Polizeistation in Friedberg (Tel.: 06031 6010) entgegen.

Reichelsheim: Haustür hält stand

Die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in Blofeld hielt am vergangenen Wochenende einem Einbruchsversuch stand. Im Zeitraum zwischen Samstag (16.11.2024), 20:30 Uhr und Sonntag (17.11.2024), 14:30 Uhr versuchten Unbekannte die Eingangstür des Hauses in der Niddaer Straße gewaltsam zu öffnen, scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben. Zeugen können sich unter Tel.: 06031 6010 bei der Kripo in Friedberg melden.

Rosbach: Unfallzeugen gesucht!

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten kam es am Sonntagabend (17.11.2024) gegen 20:30 Uhr auf der B455 bei Rosbach. Ein 36-jähriger Wöllstädter wollte mit seinem Mercedes ML350 aus Richtung Rosbach kommend auf die A5 in Fahrtrichtung Kassel auffahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Peugeot 2008 eines 31-Jährigen aus Merseburg, der auf der B455 aus Richtung Köppern kommend in Fahrtrichtung Rosbach unterwegs war. Beide Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin im Mercedes erlitten leichte Verletzungen, die zum Teil in Krankenhäusern versorgt werden mussten. Der Sachschaden wird auf 55.000 EUR geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben zum Hergang machen können. Unfallzeugen werden gebeten, die Polizeistation Friedberg telefonisch unter 06031 6010 zu kontaktieren.

Limeshain: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am Donnerstagabend (14.11.2024) kam es gegen 22:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Sportplatz in der Ostheimer Straße in Rommelhausen. Dabei wurde ein junger Mann durch eine Gruppe von Männern und Frauen verletzt. Der junge Mann flüchtete zur Ostheimer Straße (L3347), wo ihm eine Autofahrerin zur Hilfe kam. An der Straße sei auch ein schwarzer Mercedes gewesen, in dem zwei Frauen saßen. Diese Frauen kommen ebenfalls als Zeuginnen in Betracht und werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) in Verbindung zu setzen. Des Weiteren fragen die Ermittler: Wer hat die Auseinandersetzung am Sportplatz in Rommelhausen mitbekommen? Wem ist eine Personengruppe in der Nähe des Sportplatzes aufgefallen? Wer hat ein Fahrzeug bemerkt, in das im Bereich der Sportanlage am Donnerstagabend mehrere Personen ein- oder ausgestiegen sind? Hinweise hierzu werden ebenfalls unter der oben genannten Rufnummer entgegengenommen.

Echzell: Rehkitz gebissen

Bereits am Samstag (09.11.2024) ist in Echzell ein Rehkitz durch freilaufende Hunde gebissen worden. Das Reh wurde hierbei verletzt und musste später durch den Jagdpächter erlöst werden. Eine Zeugin hatte gegen 16:30 Uhr beobachtet, dass das Tier auf einem Weg im Bereich der Straße "Am Preulen" durch zwei freilaufende Hunde verletzt worden war. Ein unbekannter Junge sei in der Nähe gewesen und gehörte nach Angaben der Zeugin vermutlich nicht zu den Hunden. Vielmehr habe sich der Junge mit seinem Rad zwischen die Tiere gestellt, als die Hunde durch die Zeugin abgelenkt worden waren. Die beiden Hunde seien mittelgroß gewesen und hätten Schlappohren gehabt. Das Fell der Tiere sei schwarz sowie schwarz-weiß und auch etwas länger gewesen. Das Rehkitz lag zunächst noch in einem Graben, lief aber wenig später verletzt davon. Der Jagdpächter fand das Tier im angrenzenden Wald und erlöste es. Die Polizei Friedberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Jagdwilderei aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06031 6010. (S.R.)

Butzbach: Scheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter zerstörte in Hoch-Weisel in der Zeit zwischen Donnerstag (14.11.2024), 21:00 Uhr und Freitag (15.11.2024), 07:00 Uhr eine Seitenscheibe eines schwarzen VW Golfs. Das Fahrzeug parkte in dieser Zeitspanne in der Hausbergstraße. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach (Tel.: 06033 70430) entgegen.

Bad Nauheim: Außenspiegel beschädigt

An einem roten Toyota Yaris beschädigte in Bad Nauheim ein Unbekannter den rechten Außenspiegel. Der Kleinwagen parkte im Zeitraum von Mittwoch (13.11.2024), 18:00 Uhr bis Freitag (15.11.2024), 10:20 Uhr auf einer Parkfläche am Fahrbahnrand der Zanderstraße in Höhe der Hausnummer 30. Die Friedberger Polizeistation bittet um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Karben: Suzuki zerkratzt

In der Pestalozzistraße in Karben machte sich ein Vandale in der vergangenen Woche an einem schwarzen Suzuki Ignis zu schaffen. Im Zeitraum zwischen Donnerstag (14.11.2024), 11:00 Uhr und Freitag (15.11.2024), 11:00 Uhr zerkratzte er den Lack des Fahrzeugs, das gegenüber der Pestalozzischule geparkt war. Die Bad Vilbeler Polizei ermittelt und bittet um telefonische Hinweise unter 06101 54600.

