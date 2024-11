Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Kontrollen zur Schulwegsicherung + Fußgängerin von Linienbus erfasst + Portemonnaie aus Mercedes geklaut + Wohnmobil beschädigt + Rüttelplatte gestohlen +

Friedberg (ots)

Altenstadt: Kontrollen zur Schulwegsicherung

Am Donnerstag (07.11.2024) führte der Regionale Verkehrsdienst Wetterau gemeinsam mit der Altenstädter Schutzfrau vor Ort, Sabine Willwoldt, und dem Büdinger Schutzmann vor Ort, Christian Gerhardt, Kontrollmaßnahmen im Zuge der Schulwegsicherung in der Waldsiedlung in Altenstadt durch. Unterstützt wurden sie dabei durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes Altenstadt. Dabei richteten die Ordnungshüter ihren Blick auch auf die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Die Polizisten kontrollierten über 50 Fahrzeuge. Bei 21 Fahrzeugführern stellten sie Geschwindigkeitsübertretungen fest. Einem Lkw untersagten die Wetterauer Verkehrsexperten zwischenzeitlich die Weiterfahrt. Er hatte Gefahrgut geladen, dieses allerdings nicht ausreichend gesichert. Außerdem war ein Reifen beschädigt. Erst nachdem der Lkw-Fahrer die Ladung ordnungsgemäß gesichert und den beschädigten Reifen gewechselt hatte, durfte er seine Fahrt fortsetzen. Wegen des unzureichend gesicherten Gefahrgutes fertigten die Beamten eine Anzeige.

Friedberg: Fußgängerin von Linienbus erfasst

Beim Linksabbiegen von der Hanauer Straße zu den Bushaltestellen am Friedberger Bahnhof erfasste ein Linienbus am Donnerstagmorgen (21.11.2024) kurz vor 07:00 Uhr eine Fußgängerin. Diese war auf dem Fußweg entlang der Hanauer Straße in Richtung Bahnhof unterwegs. Zum Zusammenstoß kam es, als die 52-jährige Frau gerade die Einfahrt zur Bushaltestelle überquerte. Die Fußgängerin erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Ortenberg: Portemonnaie aus Mercedes geklaut

Ein Dieb schlug im Herrngartenweg in Ortenberg in der Zeit zwischen Donnerstag (21.11.2024), 22:00 Uhr und Freitag (22.11.2024), 05:50 Uhr eine Scheibe eines grauen Mercedes 203 ein. Der Langfinger ließ ein Portemonnaie aus dem Innenraum des Fahrzeuges mitgehen. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Bad Vilbel: Wohnmobil beschädigt

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (20.11.2024), 16:00 Uhr und Donnerstag (21.11.2024), 09:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter in Bad Vilbel ein Wohnmobil. Das Wohnmobil der Marke Fiat parkte auf einem Parkstreifen im Holzhausenweg. Der Täter schlug die Fensterscheibe auf der Fahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand ein. Die Bad Vilbeler Polizei bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06101 54600).

Altenstadt: Rüttelplatte gestohlen

Unbekannte erbeuteten in der Zeit von Mittwoch (20.11.2024), 14:30 Uhr bis Donnerstag (21.11.2024), 07:30 Uhr auf einer Baustelle am Bahnhof Altenstadt eine Rüttelplatte. Das Gerät des Herstellers "Wacker Neuson" vom Typ "DPU 3060 Hts" hat einen Wert von 4.500 EUR. Unter der Rufnummer 06042 96480 nimmt die Polizeistation Büdingen Hinweise entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

