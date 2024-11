Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: A45 in Richtung Süden nach Unfall vollgesperrt

Friedberg (ots)

Gegen 10:10 Uhr verunfallte am Freitagmorgen (22.11.2024) ein Lkw auf der A45 bei Ranstadt. Der Lkw war in südlicher Fahrtrichtung unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen zunächst gegen die Mittelleitplanke stieß und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug rutschte die Böschung hinunter. Der Fahrer des Lkw erlitt nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen. Zur genaueren Untersuchung brachte ihn ein Rettungswagen in eine Klinik. Nachdem die Autobahnmeisterei die Fahrbahn gereinigte hatte, konnte zunächst der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Für die Bergung des Lkw war jedoch eine erneute Vollsperrung der A45 in Fahrtrichtung Süden notwendig. Die Bergungsarbeiten und die damit verbundene Vollsperrung dauern voraussichtlich noch bis in den späten Abend an. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Wölfersheim abgeleitet.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

