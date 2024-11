Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Doppelschlag + Einbrecher scheitern + Mercedes zerkratzt + Ford fährt 13-Jährigen an +

Friedberg (ots)

Karben: Doppelschlag

Einbrecher schlugen am Mittwoch (27.11.2024) in einem Mehrparteienhaus in der Heldenberger Straße in Groß-Karben doppelt zu. Zwischen 17:00 Uhr und 19:20 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume und erbeuteten Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) zu wenden.

Büdingen: Einbrecher scheitern

Im Zeitraum von Sonntag (24.11.2024) bis Mittwoch (27.11.2024), 14:15 Uhr versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus im Hardeckring einzudringen. Hierbei gelang es ihnen jedoch nicht ein Fenster auf der Gebäuderückseite aufzuhebeln. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Friedberg: Mercedes zerkratzt

In der Wintersteinstraße in Friedberg zerkratzte ein Unbekannter einen blauen Mercedes C 250 d. Das Fahrzeug parkte in der Zeit von Dienstag (26.11.2024), 21:00 Uhr bis Mittwoch (27.11.2024), 08:20 Uhr in Höhe der Hausnummer 1. Die Polizeistation Friedberg bittet telefonisch um Hinweise unter 06031 6010.

Friedberg: Ford fährt 13-Jährigen an

Eine 22-jährige Ford-Fahrerin aus Friedberg bog am Mittwochmorgen (27.11.2024) gegen 07:20 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Wilhelm-Leuschner-Straße in die Karlsbader Straße ab. Hierbei nahm sie nach ersten Erkenntnissen einen 13-jährigen Fußgänger zu spät wahr, der die Karlsbader Straße an einer Ampel überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger auf die Straße stürzte und sich leicht verletzte. Der 13-Jährige konnte sich eigenständig mit seinen Eltern zur Untersuchung in ein Krankenhaus begeben.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell