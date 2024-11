Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbruch in Einfamilienhaus + Mountainbikes aus Scheune gestohlen + Geldbörse aus Auto geklaut + BMW zerkratzt +

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen 10:00 Uhr und 19:30 Uhr drangen Einbrecher am Donnerstag (28.11.2024) in ein Einfamilienhaus im Franz-Schubert-Weg in Dortelweil ein. Die Täter beschädigten ein Fenster und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Sie durchsuchten sämtliche Zimmer und erbeuteten Schmuck. Die Kriminalpolizei Friedberg bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Nidda: Mountainbikes aus Scheune gestohlen

Diebe brachen in der Zeit von Mittwoch (27.11.2024), 21:30 Uhr bis Donnerstag (28.11.2024), 06:00 Uhr in der Brückenstraße in Unter-Schmitten ein Scheunentor auf. Sie ließen zwei Mountainbikes der Marken "Specialized" und "Canyon" im Gesamtwert von 6.000 EUR mitgehen. Hinweise zur Tat und zum Verbleib der Fahrräder nimmt die Polizeistation Büdingen (Tel.: 06042 96480) entgegen.

Glauburg: Geldbörse aus Auto geklaut

Ein Langfinger schlug im Zeitraum zwischen Mittwoch (27.11.2024), 16:00 Uhr und Donnerstag (28.11.2024), 07:00 Uhr in Stockheim eine Seitenscheibe eines grauen Ford Focus ein. Das Fahrzeug parkte in der Waldstraße in Höhe der Hausnummer 1. Der Dieb erbeutete eine Geldbörse mit Bargeld, Ausweisdokumenten und Zahlungskarten. Hinweisgeber können sich telefonisch unter 06042 96480 an die Polizeistation Büdingen wenden.

Nidda: BMW zerkratzt

Auf dem Parkplatz "Hinter dem Brauhaus" in Nidda zerkratzte ein Unbekannter den Lack eines grauen BMW 330e. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch (27.11.2024), 18:00 Uhr bis Donnerstag (28.11.2024), 09:30 Uhr. Die Büdinger Polizeistation erbittet Hinweise unter Tel.: 06042 96480.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell