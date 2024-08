Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: 3-jähriges Kind durch Hundebiss auf einem Fahrgastschiff verletzt

34513 Waldeck, Edersee, Fahrgastschiff (ots)

Am Dienstag, den 06.08.2024 war es gegen 14:50 Uhr im Rahmen eines Schiffsausfluges auf dem Edersee zu einem Hundebiss zum Nachteil eines 3-jährigen Kindes gekommen. Als sich das Kind in Begleitung dessen Mutter kurz vor dem Anlegen des Schiffes zum Ausgang begab, wurde es beim Vorbeigehen durch einem angeleinten Hund eines anderen Fahrgastes unvermittelt, bzw. mehrfach gebissen. Das Kind erlitt Verletzungen am Arm, Kopf sowie am Auge. Es wurde durch Rettungskräfte zunächst vor Ort versorgt und anschließend durch einen Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchung / Behandlung ins Krankenhaus geflogen.

Ermittlungen werden durch die Wasserschutzpolizei Waldeck geleitet. Diese bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 05623/5437 mit dem Wasserschutzpolizeiposten Waldeck in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell