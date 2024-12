Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbruch in Bekleidungsgeschäft + Über Balkon eingestiegen + Musikbox und Feuerlöscher geklaut + Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck + Skoda kollidiert mit BMW + Toyota überschlägt sich +

Bad Nauheim: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Im Zeitraum von Samstag (30.11.2024), 22:30 Uhr bis Montag (02.12.2024), 08:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Bekleidungsgeschäft in der Stresemannstraße in Bad Nauheim. Sie ließen aus dem Verkaufsraum mehrere Kleidungsstücke mitgehen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Karben: Über Balkon eingestiegen

Einbrecher drangen in der Zeit zwischen Samstag (30.11.2024), 12:00 Uhr und Montag (02.12.2024), 07:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Tannenweg in Klein-Karben ein. Sie kletterten dabei auf einen Balkon im ersten Stock des Hauses und beschädigten die Balkontür. Im Haus durchsuchten die Täter sämtliche Räume und erbeuteten Schmuck und eine Uhr. Die Friedberger Kripo bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Rosbach: Werkzeuge aus Fiat gestohlen

Unbekannte öffneten in Rosbach gewaltsam zwei Türen eines weißen Fiat Ducato. Das Fahrzeug war zwischen Samstag (30.11.2024), 16:00 Uhr und Montag (02.12.2024), 07:15 Uhr in der Chemnitzer Straße in Höhe der Hausnummer 7 abgestellt. Die Diebe entwendeten verschiedene Werkzeuge. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Musikbox und Feuerlöscher geklaut

Zur Mehrzweckhalle in Nieder-Weisel verschafften sich Diebe im Zeitraum zwischen Donnerstag (28.11.2024), 11:00 Uhr und Freitag (29.11.2024), 06:30 Uhr Zutritt. Die Langfinger ließen eine Musikbox und Feuerlöscher mitgehen. Unter der Rufnummer 06033 70430 können sich Hinweisgeber an die Polizei in Butzbach wenden.

Rockenberg: Außenspiegel beschädigt

Den linken Außenspiegel eines blauen Audi A3 beschädigte ein Unbekannter in der Friedensstraße in Oppershofen. Der Audi parkte von Samstag (30.11.2024), 14:00 Uhr bis Sonntag (01.12.2024), 12:00 Uhr in Höhe der Hausnummer 12. Die Polizeistation Butzbach bittet unter Tel.: 06033 70430 um Zeugenhinweise.

Bad Nauheim: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

In der Mondorfstraße in Bad Nauheim stiegen Einbrecher am Montag (02.12.2024) in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Tat ereignete sich zwischen 08:55 Uhr und 18:35 Uhr. Durch die Täter wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten Kontakt mit der Kripo in Friedberg aufzunehmen (Tel.: 06031 6010).

Ober-Mörlen: Skoda kollidiert mit BMW

Am Dienstagmorgen (03.12.2024) kam es kurz nach 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 275 bei Ober-Mörlen. Ein 32-jähriger Mann aus Usingen war mit seinem Skoda Fabia auf der Bundesstraße aus Richtung Ober-Mörlen kommend in Fahrtrichtung Nieder-Mörlen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen übersah er beim Abbiegen auf die Auffahrt zur A5 in Fahrtrichtung Kassel den entgegenkommenden BMW eines 40-jährigen Bad Nauheimers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Bad Nauheimer leicht Verletzungen erlitt. Der Sachschaden wird auf 20.000 EUR geschätzt.

Nidda: Toyota überschlägt sich

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein 21-Jähriger aus Lich am Montagabend (02.12.2024) gegen 20:45 Uhr mit seinem Toyota Aygo auf der L 3185 zwischen Ober-Lais und Michelnau von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der 21-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Aygo war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 EUR.

