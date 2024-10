Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall beim Ausparken auf Supermarktparkplatz-Unfallverursacher ist alkoholisiert

Herdecke (ots)

Am 18.10.2024 gegen 16.40 Uhr verursachte ein 81-Jähriger Dortmunder mit seinen Mercedes am Edeka Parkplatz in der Mühlenstraße in Herdecke einen Verkehrsunfall und striff beim Ausparken ein anderes geparktes Fahrzeug. Die Polizeibeamten stellten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft fest, die Vermutung des Konsums bestätigte sich nach einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt wurde untersagt.

