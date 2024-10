Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Aktionswochenende zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs - Infoveranstaltungen der Polizei

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Das Thema Einbruch beschäftigt die Polizei landesweit schon seit längerer Zeit. Da die Fallzahlen des Wohnungseinbruchs landesweit in 2023/2024 angestiegen sind, möchte die Kriminalprävention der Polizei mit Präventionsmaßnahmen die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren. Das Ziel ist es, den Personen einfache Sicherungsmaßnahmen zum Schutz vor Einbruchsdelikten an die Hand zu geben und die Wachsamkeit der Bevölkerung in Bezug auf verdächtige Wahrnehmungen zu stärken. Deswegen sind folgende Veranstaltungen geplant:

- Hattingen: Infostand in der Fußgängerzone Hattingen am Treidelbrunnen am 25.10.2024, von 15:00 - 18:00 Uhr.

- Gevelsberg: Infostand auf dem Gevelsberger Wochenmarkt am 26.10.2024 von 10:00 - 13:00 Uhr.

- Schwelm: Vortrag im Kulturhaus Schwelm, Römerstraße 10, am 28.10.2024 um 17:00 Uhr. Die geplante Dauer liegt bei circa eineinhalb Stunden. Themenschwerpunkt wird hierbei der Einbruchschutz und die Sicherung der Wohnobjekte sein. Hierbei bittet die Polizei sich im Vorfeld für diese Veranstaltung anzumelden. Sascha Kron von der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege nimmt gerne die Anmeldungen unter der 02336 801-225 entgegen.

