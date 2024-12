Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Skoda geklaut + In Einfamilienhaus eingestiegen + Fahrzeugteile von BMW gestohlen + Gartenhütten aufgebrochen - Wem fiel ein orangefarbenes Quad auf? + Einbruch in Bekleidungsgeschäft +

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Skoda geklaut - Zeugen gesucht!

Autodiebe schlugen am Mittwoch (04.12.2024) in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr in Bad Nauheim zu. Abgesehen hatten sie es auf einen weißen Skoda Kamiq. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen FB-DC 111 parkte im genannten Zeitraum in der Blumenstraße in Höhe der Geschwister-Scholl-Schule. Die Friedberger Polizei fragt daher: Wer hat den Diebstahl des Skodas beobachtet? Wem ist der weiße Kamiq nach Mittwoch (04.12.2024), 14:00 Uhr aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Autos geben? Unter der Rufnummer 06031 6010 nimmt die Polizeistation Friedberg Hinweise entgegen.

Rosbach: In Einfamilienhaus eingestiegen

Im Ahornring in Nieder-Rosbach beschädigten Einbrecher am Donnerstag (05.12.2024) zwischen 16:00 Uhr und 18:50 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses und stiegen so in das Wohnhaus ein. Dort durchsuchten die Täter sämtliche Stockwerke. Was genau die Unbekannten erbeuteten, ist bislang noch unklar. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter 06031 6010 zu melden.

Wölfersheim: Fahrzeugteile von BMW gestohlen

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Mittwoch (04.12.2024), 22:30 Uhr und Donnerstag (05.12.2024), 07:00 Uhr Zutritt zu einem Firmengelände "Auf der Kaulbahn" in Berstadt. Hier schlugen sie bei vier geparkten Autos Scheiben ein und ließen Werkzeuge mitgehen. Danach bedienten sich die Diebe an einem hochwertigen BMW M550d. Die Täter erbeuteten dabei verschiedene Fahrzeugteile, wie zum Beispiel vier Felgen, das vordere LED-Lichtpanel, das Lenkrad samt Airbag, das festverbaute Multimediasystem und die Außenspiegel. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf über 20.000 EUR. Der Sachschaden wird auf über 37.000 EUR geschätzt. Die Polizei in Friedberg bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Meldung unter Tel.: 06031 6010.

Butzbach: Gartenhütten aufgebrochen - Wem fiel ein orangefarbenes Quad auf?

In der Nacht von Donnerstag (05.12.2024) auf Freitag (06.12.2024) kam es rund um den Ostheimer Sportplatz zu mehreren Einbrüchen in Kleingärten. Diebe verschafften sich dabei jeweils gewaltsam Zutritt zu den Gartengrundstücken und den Gartenhütten. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter dabei Motorsägen, zwei Grills, einen Rasenmäher und ein orangefarbenes Quad. Ein Zeuge fand das Quad am Freitagvormittag in der Nähe des Butzbacher Hallenbades wieder. Für die Ermittler der Butzbacher Polizei sind daher folgende Fragen wichtig: Wer hat verdächtige Beobachtungen von Donnerstag auf Freitag in Ostheim gemacht? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat in dieser Zeit zwischen Ostheim und Butzbach ein orangefarbenes Quad bemerkt? Hinweise können an die Polizei in Butzbach unter Tel.: 06033 7043-4011 gegeben werden.

Bad Vilbel: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Am frühen Freitagmorgen (06.12.2024) drangen Unbekannte zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der Friedberger Straße in Bad Vilbel ein. Die Täter durchsuchten den Kassenbereich. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Unter Tel.: 06031 6010 nimmt die Friedberger Kripo Hinweise entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

