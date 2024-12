Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbruch in Wohnhaus + Einstieg durchs Badfenster + Verschlossene Tür hält stand + Tagsüber eingebrochen + Teil einer Kellerdecke eingestürzt + Langfinger greifen in Autos + Mini zerkratzt +

Friedberg (ots)

Ortenberg: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen 13:00 Uhr und 19:20 Uhr beschädigten am Montag (09.12.2024) Unbekannte ein Fenster an einem Einfamilienhaus im Eichenweg in Bleichenbach. Der Einbrecher stieg durch dieses Fenster in das Wohnhaus ein, durchsuchte mehrere Räume und ließ Schmuck mitgehen. Gegen 18:15 Uhr fiel Zeugen im Buchenweg ein circa 175 cm großer, dunkelgekleideter Mann mit Kapuze auf. Dieser habe einen Rucksack getragen. Zeugen, denen dieser Mann oder andere verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Kefenrod: Einstieg durchs Badfenster

In Bindsachsen verschaffte sich ein Einbrecher am Montag (09.12.2024) durch das Badezimmerfenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Lindenstraße. Die Tatzeit liegt zwischen 08:00 Uhr und 20:30 Uhr. Der Täter durchwühlte mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Friedberger Kripo bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 06031 6010.

Limeshain: Verschlossene Tür hält stand

Nur 45 Minuten hatte ein Bewohner seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ronneburgstraße in Himbach verlassen. In der Zeit von 15:45 Uhr bis 16:30 Uhr versuchte am Montag (09.12.2024) ein Unbekannter die Wohnungstür aufzubrechen. Da der Bewohner beim Verlassen der Wohnung die Tür abgeschlossen hatte, hielt diese dem Einbruchsversuch stand. Der Täter schaffte es nicht, in die Wohnung einzudringen. Hinweise nimmt die Kripo Friedberg (Tel.: 06031 6010) entgegen.

Bad Nauheim: Tagsüber eingebrochen

Einbrecher zerstörten am Montag (09.12.2024) eine Fensterscheibe auf der Gebäuderückseite eines Einfamilienhauses in Nieder-Mörlen. Hierzu nutzten die Täter einen im Garten liegenden Pflasterstein. Sie durchsuchten sämtliche Wohnräume und erbeuteten Bargeld, eine Uhr und Schmuck. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Martinusstraße. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Friedberger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Florstadt: Teil einer Kellerdecke eingestürzt

Gegen 20:40 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei am Montagabend (09.12.2024) Mitteilung über einen Deckeneinsturz in einem Wohnhaus im Florstädter Stadtteil Staden. Nachbarn hatten in einem Kellerraum den leblosen 69-jährigen Hausbewohner gefunden und ins Freie gebracht. Zuvor hatten sie nach ihm gesucht, da sie länger nichts mehr von dem 69-Jährigen gehört hatten. Durch einen Notarzt konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass in dem Kellerraum ein verrosteter Stahlträger der Decke zwischen Kellergeschoss und Erdgeschoss durchbrach. Hierdurch brachen auch Teile aus der Decke heraus und trafen den Hausbewohner. Ein Statiker wurde noch am Abend hinzugezogen. Feuerwehr und THW stützten die Decke des Kellerraums provisorisch ab. Wann genau es zu dem Unfall kam, kann bislang nicht gesagt werden.

Friedberg: Langfinger greifen in Autos

Im Zeitraum zwischen Samstag (07.12.2024), 18:30 Uhr und Montag (09.12.2024), 07:00 Uhr öffneten Diebe einen roten VW Touran, der auf einem Grundstück in der Friedberger Feldbergstraße parkte. Die Langfinger ließen 50 EUR Bargeld und den Fahrzeugschein mitgehen. Weniger Erfolg hatten sie bei einem grauen Opel Meriva, der in Höhe der Hausnummer 10 abgestellt war. Hier wurden sie bei der Suche nach Geld oder anderen Wertgegenständen nicht fündig. Die Polizei in Friedberg erbittet Zeugenhinweise (Tel.: 06031 6010).

Nidda: Diesel abgezapft

Unbekannte beschädigten in der Zeit von Sonntag (08.12.2024), 19:00 Uhr bis Montag (09.12.2024), 08:00 Uhr den Tank eines Traktors, der im "Alter Weg" in Ober-Schmitten in einer Lagerhalle abgestellt war. Anschließend zapften sie fast 300 Liter Diesel aus dem Tank ab. Hinweise können an die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 gegeben werden.

Rosbach: Mini zerkratzt

Den Lack eines schwarzen Mini One zerkratzte ein Unbekannter in der Kantstraße in Rodheim. Das Fahrzeug parkte dort von Sonntag (08.12.2024), 17:30 Uhr bis Montag (09.12.2024), 10:30 Uhr. Unter der Rufnummer 06031 6010 bittet die Friedberger Polizei Zeugen um Hinweise.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

