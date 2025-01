Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Durch Bande in Container eingebrochen

Mannheim (ots)

Durch Mitarbeiter eines Elektronikfachgeschäftes im Stadtteil Sandhofen, Frankenthaler Straße wurden am Freitagabend nach den Ladenöffnungszeiten vier Personen gemeldet, welche sich in verdächtiger Art und Weise im Bereich der Warenausgabe des Geschäftes aufhalten würden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde die Örtlichkeit umgehend aufgesucht. Dort angelangt konnten zwei männliche sowie zwei weibliche Personn im Alter von 36 - 48 Jahren angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die beiden männlichen Personen einen bei der Warenausgabe befindlichen Container gewaltsam öffneten, betraten und sich an den darin befindlichen "Altgeräten" zu schaffen machten. Die beiden weiblichen Personen standen währenddessen abseits des Geschehens "Schmiere". Die jetzigen Beschuldigten wurden für die Durchführung strafprozessualer Maßnahmen zum Polizeirevier Sandhofen verbracht. Zuvor wurde der mitgeführte Pkw der Personen durchsucht und für das Strafverfahren beweiserhebliche Gegenstände sichergestellt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen von der Dienststelle entlassen. Gegen alle vier Tatbeteiligten wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des versuchten Bandendiebstahl eingeleitet.

Weitere Ermittlungen werden durch Angehörige des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen getätigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell