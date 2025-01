Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter verschandelt zahlreiche Objekte mit Farbschmierereien

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch lief ein bislang unbekannter Mann durch den Heidelberger Stadtteil Rohrbach und besprühte zahlreiche Stromkästen, Hausfassaden und Wände mit Farbe. Die unleserlichen Schriftzeichen und Symbole in überwiegend pinker Farbe konnten unter anderem in der Herrenwiesenstraße, der Heidelberger Straße, der Römerstraße, der Turnerstraße, der Karlsruher Straße, der Rathausstraße sowie im Rohrbacher Zentrum vorgefunden werden. Ein Zeuge hatte am 01.01.2025 gegen 5:40 Uhr einen komplett in weiß gekleideten Mann bei der Tatausübung in der Heidelberger Straße beobachtet. Die genaue Zahl der beschädigten Objekte und der so entstandene Schaden stehen noch nicht fest. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd konnte Spuren sichern und nahm die Ermittlungen hinsichtlich der Sachbeschädigungsserie auf.

Der Tatverdächtige wird als ungefähr 180 cm groß und schlank beschrieben. Er trug komplett weiße Kleidung, möglicherweise auch eine Art Schutz- oder Maleroverall, bei welchem er die Kapuze hochgezogen hatte.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell