POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Oettingen - Am gestrigen Samstag (16.11.2024) kam es zu einem Brand in einem Reihenhaus in der Brauhausstraße. Es entstand ein hoher Sachschaden. Gegen 15.45 Uhr teilte eine Anwohnerin über den Notruf den Brand in dem Reihenhaus mit. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen auf die nebenstehenden Häuser. Zwei Bewohner des Hauses wurden leicht. Ersten Schätzungen zufolge ...

mehr