POL-MA: Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener rammt geparktes Auto

Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch vernahm ein Zeuge um kurz nach 22 Uhr einen lauten Knall, der aus Richtung der Sankt-Leoner-Straße kam. Als der Mann der Ursache des Geräuschs auf den Grund ging, sah er auf der Straße einen Opel, der mit einem geparkten Toyota kollidiert war. Der Fahrer des Opels verließ das Fahrzeug mit zwei Getränkedosen in der Hand, die er in einigen Metern Entfernung versteckte. Als eine Streife des Polizeireviers Hockenheim mit dem 31-jährigen Unfallverursacher sprach, fiel dessen starke Alkoholisierung auf. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Da ein Alkoholkonsum des Mannes nach dem Unfall nicht ausgeschlossen werden konnte, musste der 31-Jährige zwei im zeitlichen Abstand voneinander erhobene Blutproben abgegeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden, dessen Höhe auf knapp 12.000 Euro beziffert wird. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Gegen den 31-jährige Unfallverursacher wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung auf Grund seiner Alkoholisierung ermittelt.

