POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss - Fahrer flüchtet und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss verursachte am frühen Donnerstagnachmittag ein 25-jähriger Autofahrer auf der L 600 und wurde anschließend handgreiflich.

Der junge Mann war gegen 13.30 Uhr mit einem Mitsubishi auf der L 600 von Bammental in Richtung Gaiberg unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er ein Verkehrszeichen überfahren hatte, schleuderte das Fahrzeug nach links und prallte frontal in die Leitplanken. Der 25-Jährige blieb zunächst im Fahrzeug sitzen. Zwei Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, eilten dem Fahrer zu Hilfe und bemerkten dessen Alkoholisierung. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, nahm eine Zeugin den Fahrzeugschlüssel, den der Fahrer zuvor abgezogen und auf dem Beifahrersitz abgelegt hatte, an sich. Dies missfiel dem 25-Jährigen jedoch und er entriss der Zeugin den Schlüssel. Zudem wurde er handgreiflich gegenüber dem zweiten Zeugen, der ebenfalls die Weiterfahrt zu verhindern versucht, und verletzte diesen leicht. Anschließend stieg er wieder in das Fahrzeug und fuhr von der Unfallstelle davon. Im weiteren Verlauf konnte das flüchtende Fahrzeug im Rahmen einer sofortigen Fahndung durch eine Polizeistreife in Heidelberg-Rohrbach gesichtet und gestoppt werden. Hier versuchte er, sich einer Festnahme zu entziehen. Darüber hinaus schlug und trat er nach den Polizeibeamten. Er konnte schließlich mithilfe weiterer Polizeikräfte in ein Polizeifahrzeug und schließlich zum Polizeirevier Heidelberg-Süd gebracht werden. Während der Fahrt beleidigte er die Polizeibeamten mit unflätigen Worten der Gossensprache. Im Polizeirevier angekommen, setze er sein widersetzliches und beleidigendes Verhalten fort.

Ein hier durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Auch ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf psychoaktive Substanzen. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Seinen Rausch konnte er anschließend in der Gewahrsamszelle des Reviers ausschlafen.

Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht, Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte sowie Beleidigung ermittelt.

