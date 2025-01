Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsstreit eskaliert - Polizei sucht Zeugen - Korrekturmeldung

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag war ein 80-Jähriger mit einem BMW auf der K4250 aus Richtung Speyer nach Ketsch unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 54-Jähriger mit einem Hyundai. Hierbei gerieten die beiden Männer in einen Verkehrsstreit. Der 80-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass der Hyundai immer wieder zu nah auffuhr und trotz Gegenverkehrs zu überholen versuchte. Der 54-Jährige schilderte wiederum, dass der vor ihm befindliche BMW immer wieder beschleunigte, um ein Überholen zu verhindern. Zudem sei er von dem Fahrer mehrfach ausgebremst worden. Um kurz nach 14:30 Uhr erreichten beide Autofahrer Ketsch. Der 80-Jährige bog hier von der Speyerer Straße nach rechts in die Hockenheimer Straße ab. Nun beschleunigte der 54-Jährige stark und überholte während des Abbiegevorgangs des BMW, um den anderen Autofahrer zu stellen. Der 80-Jährige versuchte noch abzubremsen, konnte aber eine Kollision der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Glücklicherweise verletzte sich bei dem gefährlichen Fahrmanöver niemand. An beiden Autos entstand ein Streifschaden, der zusammen auf knapp 4.500 Euro geschätzt wurde. Das Polizeirevier Schwetzingen übernahm die weiteren Unfallermittlungen. Da es hinsichtlich des Fahrverhaltens des jeweils anderen unterschiedliche Darstellungen gibt, bittet die Polizei Zeugen um Mithilfe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/ 288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell