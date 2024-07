POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Gersten (ots) - Am 25. Juli meldete ein Zeuge auf dem Grünstreifen an der Straße Zum Weh in Gersten mehrere Brotstücke, die vermutlich mit Rattengift versetzt wurden. Zudem wurde eine Tüte mit Ratengift vor Ort aufgefunden. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr