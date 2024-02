POL-SI: Nach Schockanruf: Senior bleibt glücklicherweise ohne Schaden - #polsiwi

Kreuztal (OT Buschhütten) (ots) - Am Donnerstag, den 14. Dezember 2023 ist es in einem Discounter in Kreuztal-Buschhütten zu einem Geldbörsendiebstahl gekommen. Eine 72-jährige Frau war in dem Geschäft mit einem Einkaufswagen unterwegs. Im Einkaufswagen lag eine Einkaufstasche, in der sich auch die Geldbörse der Frau befand. In einem unbeobachteten Augenblick ...

mehr