Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kennt den EC-Kartenbetrüger? - #polsiwi

Kreuztal (OT Buschhütten) (ots)

Am Donnerstag, den 14. Dezember 2023 ist es in einem Discounter in Kreuztal-Buschhütten zu einem Geldbörsendiebstahl gekommen.

Eine 72-jährige Frau war in dem Geschäft mit einem Einkaufswagen unterwegs. Im Einkaufswagen lag eine Einkaufstasche, in der sich auch die Geldbörse der Frau befand.

In einem unbeobachteten Augenblick wurde das Portemonnaie entwendet. Dies fiel der 72-Jährigen dann an der Kasse beim Bezahlen auf. Im Nachgang erinnerte sich die Seniorin an eine verdächtige Frau, die sich im Laden vorgedrängt habe.

Sie konnte die Frau nur vage beschreiben. Sie soll weite, vermutlich dunkle oder schwarze Bekleidung getragen haben. Gegebenenfalls soll sie zudem eine Mütze oder eine Kapuze (Hoodie) aufgesetzt haben. Insgesamt habe die Person einen gepflegten Eindruck gemacht.

Im Nachgang zu dem Diebstahl kam es dann an einem Geldautomaten in einer nahegelegenen Bankfiliale zu einer Geldhebung mit der EC-Karte der Geschädigten. Der Täter erbeutete hierbei einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Anhand des nun vorliegenden Lichtbildes kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- Männlich

- Ca. 35 - 45 Jahre alt

- Kräftige Statur

- Dunkle Haare

- Dreitagebart

- blaue Mütze

- Schwarze Daunenjacke

Das Lichtbild kann unter dem nachfolgenden Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/126460

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell