POL-MA: Mannheim: Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Mannheim (ots) - Ein 35-jähriger Mann trat am Sonntagabend in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten mehrere Mülltonnen um, sodass diese auf den Straßenbahngleisen zum Liegen kamen. Zunächst beleidigte der Mann gegen 19 Uhr in der "Breiten Straße" zwischen den Quadraten H 1 und T 1 zwei 24-jährige Frauen mit unflätigen Worten der Gossensprache. Im weiteren Verlauf ...

