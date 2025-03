Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.03.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Diebstahl eines Werkzeugkastens++Straßenverkehrsgefährdung auf der A28 - Zeugen gesucht++Brand eines Wohnhauses++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin++

Emden - Diebstahl eines Werkzeugkastens

Am Montag in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Burgstraße in Emden zu einem Diebstahl eines Werkzeugkastens. Ein bislang unbekannter Täter entwendete den im Hausflur abgestellten Werkzeugkasten der Marke "Standley" mit hochwertigem Inhalt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Filsum - Straßenverkehrsgefährdung auf der A28

Am Montagmittag ist es gegen 13:50 Uhr auf der Autobahn 28, Fahrtrichtung Leer, Höhe der Anschlussstelle Filsum durch einen 22jährigen aus Bremen zu einem den Straßenverkehr gefährdenden Verhalten gekommen. Dieser fiel durch eine aggressive Fahrweise, dichtes Auffahren und das Überholen von rechts auf. Ein ähnliches Fahrverhalten soll der 22jährige auch schon im Bereich Neuenkruge auf der A28 aufgewiesen haben. Unterwegs war der Bremer mit einem weißen VW Crafter, Kleintransporter. Die Polizei sucht nun Zeugen dieser Vorfälle und bittet diese sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Rhauderfehn - Brand eines Wohnhauses

Gestern Nachmittag gegen 17:30 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Wohnhauses in der Straße 4. Südwieke in Rhauderfehn. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden Es kam zu keinem Personenschaden. Am Gebäude selbst entstand nach erster Schätzung ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und entsprechende Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Moormerland - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Am gestrigen Morgen um 07:15 Uhr kam es auf der Rudolf-Eucken-Straße in Moormerland zu einem Verkehrsunfall. Eine 33jährige aus Moormerland beabsichtigte mit ihrem Pkw nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße abzubiegen und übersah dabei die von rechts kommende 13jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 13jährige wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus nach Leer gebracht.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell