POL-KI: 241125.2 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt und schaltet Hinweisportal frei (Folgemeldung zu 241124.1 und 241125.1)

Kiel (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel In der Nacht von Samstag, 09.November, auf Sonntag, 10.November, kam es in einer Wohnung in der Kieler Innenstadt zu einer Vergewaltigung. Die 30-jährige Geschädigte konnte nach der Tat aus der Wohnung flüchten und vertraute sich drei Passantinnen an. Die Polizei sucht diese Zeuginnen. In der Tatnacht befand sich die ...

mehr