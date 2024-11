Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241124.1 Kiel: Versuchtes Tötungsdelikt am Holstentörn - Tatverdächtiger festgenommen

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am 23.11.2024 gerieten im Bereich Holstentörn in der Nähe der Rolltreppen zum Sophienhof zwei Männern in einen Streit. Ein 28-jähriger Mann erlitt hierbei Schnittverletzungen und wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Polizeikräfte nahmen den Mann noch am Abend fest.

Gegen 18 Uhr trafen zwei männliche Personen am Fuße der Rolltreppen aufeinander. Nach jetzigem Ermittlungsstand kannten sich die beiden Männer. Es kam zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 29-Jährige dem 28-Jährigen mit einem Messer verletzte. Der Angreifer konnte zunächst vom Tatort in Richtung Ziegelteich fliehen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Einsatzkräfte den Tatverdächtigen im Laufe des Abends an seiner Wohnanschrift fest. Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Geschädigte erlitt schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung liegt vermutlich im persönlichen Bereich.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kiel und der Kriminalpolizei dauern an. Wir werden unaufgefordert nachberichten. Die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel steht für Rückfragen bis 18 Uhr unter der Rufnummer 0431-1602010 zur Verfügung.

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

