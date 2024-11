Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241121.2 Kiel: Mann von Auto angefahren - Zeugen gesucht

Kiel (ots)

Am 14.11.2024 ereignete sich gegen 09:00 Uhr an der Einmündung der Straße Wulfsbrook auf die Hamburger Chaussee ein Unfall, bei dem ein 39-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Der 39-Jährige stand zum Unfallzeitpunkt neben seinem PKW, um diesen zu verschließen. Ein PKW, welcher aus Richtung Wulfsbrook in die Hamburger Chaussee einbog, habe den Mann mit dem Außenspiegel an der Hüfte und mit der Frontschürze am Fußgelenk getroffen. Er erlitt leichte Verletzungen

Der Geschädigte gibt an, dass der dunkle PKW seine Fahrt zunächst fortgesetzt habe und nach circa 50 Metern zum Stehen gekommen sei. Es sei erkennbar gewesen, dass der Außenspiegel des verursachenden Fahrzeugs beschädigt herabhing. Der Fahrzeugführer habe dann jedoch die Fahrt fortgesetzt und sich vom Unfallort entfernt.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen PKW, möglicherweise einen Kombi. Zum Fahrer oder zur Fahrerin liegt keine Beschreibung vor.

Das Polizeibezirksrevier Kiel ermittelt im Fall des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Körperverletzung. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Tatfahrzeug machen können, werden gebeten sich unter 0431 - 1601503 zu melden.

Ricarda Blucha

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell