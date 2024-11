Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241119.2 Kiel: Haftbefehl gegen 44-Jährigen nach Angriff auf Polizisten erlassen - Folgemeldung zu 241117.1

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Sonntagfrüh kam es gegen 07 Uhr in Kiel vor einer Polizeidienststelle zu einem Schusswaffengebrauch. Ein 44- Jahre alter Mann ist verdächtig, im Begriff gewesen zu sein, eine Polizeibeamtin mit zwei Messern anzugreifen. Polizeikräfte waren gezwungen, den Angriff durch gezielte Schüsse zu stoppen. Einer der Schüsse traf den Tatverdächtigen am Fuß. Der Mann konnte anschließend überwältigt und festgenommen werden. Der Tatverdächtige und eine 30-jährige Polizeibeamtin, die durch ein Projektil am Bein verletzt worden war, mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Gestern Nachmittag erfolgte auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft die Vorführung des Mannes bei dem zuständigen Amtsgericht in Kiel. Die Haftrichterin folgte dem Antrag und erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizei dauern an.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

